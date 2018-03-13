Жителю Минского района за кражу дров у соседа грозит три года тюрьмы

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который два года воровал дрова у соседа, сообщила БЕЛТА представитель Минского РУВД Елена Млечко.

Житель Минского района обратился к сотрудникам милиции по поводу того, что с его родительского участка, расположенного в деревне Каменец, пропадают поленья. Хозяин приезжал в дом редко, чем и воспользовался 57-летний одинокий односельчанин. В общей сложности он израсходовал 4 куб.м чужих дров стоимостью Br150.

"Потерпевший догадывался, кто именно обогащается его имуществом, и неоднократно предупреждал соседа о возможных последствиях, однако последний никаких выводов для себя не сделал. Теперь в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 3 лет", - отметила Елена Млечко.-0-