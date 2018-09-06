6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Мозыря предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

"На основании собранных по делу доказательств следствием вынесено постановление о привлечении указанного лица в качестве обвиняемого. Мужчина объявлен в розыск", - сказала Мария Кривоногова.

Как сообщалось ранее, в интернете были размещены видеозаписи с кадрами причинения увечий котам. При проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения, которые указывали на причастность к совершению этого преступления неработающего жителя Мозыря 1990 года рождения.

Сотрудники Следственного комитета обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении обвиняемого, с просьбой обратиться в Мозырский РОСК лично или по телефонам (80236) 21-47-16, (8029) 836-04-98.-0-