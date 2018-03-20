Жительница Быховского района обвиняется в избиении трехмесячного сына

20 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело в отношении жительницы Быховского района, 1994 года рождения, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения трехмесячному сыну (п.п.1, 3 ч.2 ст.147 УК Республики Беларусь), сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Следствием установлено, что женщина с 8 по 10 марта, будучи в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего жительства подвергала своего 3-месячного сына избиению. Противоправные действия были выявлены врачами в ходе планового медицинского осмотра.

В настоящий момент с обвиняемой работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собираются характеризующие материалы на всех членов семьи.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой для определения ее способности сознавать фактический характер содеянного и нести ответственность на общих основаниях. Проведение всех необходимых экспертиз поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. -0-