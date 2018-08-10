Жительница Гродно взяла кредит для "врача" из интернета

10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Гродно взяла кредит для врача-мошенника из интернета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 1954 года рождения познакомилась с мошенником в одной из социальных сетей. Тот представился военным врачом из России, работающим по контракту на территории Афганистана.

"Женщина пригласила виртуального друга в гости. Тот согласился, но сразу напомнил, что у него обязательства по срочному трудовому договору, который можно расторгнуть, заплатив неустойку", - рассказали в пресс-службе. Своих денег у мужчины, конечно, не оказалось.

Решив помочь виртуальному кавалеру, жительница Гродно взяла в банке кредит в эквиваленте 1 тыс. евро. Вскоре эти деньги ушли на счет одного из банков Стамбула. Злоумышленник уговорил даму помочь со страховкой и билетом, выудив у нее еще более $2 тыс.

Когда ее знакомый так и не приехал, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в милицию. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.209 УК (мошенничество). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.-0-