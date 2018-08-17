Мошенница из Витебска обманула 66 человек, продавая несуществующие вещи

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска выманила деньги у потенциальных покупателей под предлогом продажи вещей. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

24-летняя девушка разместила на сайтах и в соцсети объявления о продаже женских шуб, колясок, детской одежды и иных вещей, которых у нее в действительности не было. Она искала на сайтах потенциальных покупателей и сообщала, что у нее есть интересующие их вещи. Обещала продать и передать их общественным транспортом, иным способом. "Обвиняемая завладела и пыталась завладеть деньгами потерпевших, которые они переводили на банковские карточки лиц, не осведомленных о ее преступном умысле", - говорится в сообщении.

Кроме того, девушка с 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием под предлогами поездки на свадьбу, организации фотосессии и иных обстоятельств противоправно завладела имуществом знакомых ей людей. Похищенным распорядилась по своему усмотрению.

Потерпевшими по делу признаны 66 человек. Причиненный материальный ущерб оценивается более чем в Br18 тыс., значительную его часть обвиянемая возместила до направления дела в суд.

Действия обвиняемой квалифицированы как мошенничество по ч.1, 2 ст.209 и покушение на мошенничество по ч.1 ст.14, ч.3 ст.209 УК.

Дело направлено в суд. Ранее примененная к обвиняемой мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-