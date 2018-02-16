Сахарная отрасль Беларуси

Валовой сбор сахарной свеклы в 2017 году:

Брестская область - 914 тыс. т (урожайность - 441 ц/га);

Гродненская - 1 807,3 тыс. т (531 ц/га);

Минская - 1 971,3 тыс. т (508 ц/га);

Могилевская - 234,7 тыс. т (368 ц/га).

Всего - более 4 927 тыс. т.

Производство сахара:

2013 год - 612 тыс. т (свекловичный) и 240 тыс. т (из сахара-сырца);

2014 год - 517 тыс. т и 225,5 тыс. т;

2015 год - 488,7 тыс. т и 163,1 тыс. т;

2016 год - 592,5 тыс. т и 253,6 тыс. т;

2017 год - 592,7 тыс. т и 144,7 тыс. т.

В 2018 году белорусские сахарные организации не будут импортировать сахар-сырец для переработки.

Экспорт белорусского сахара в 2017 году:

Россия - 216,3 тыс. т,

Украина - 38,2 тыс. т,

Казахстан - 37,4 тыс. т,

Таджикистан - 32,5 тыс. т,

Молдова - 30 тыс. т,

Азербайджан - 20 тыс. т,

Кыргызстан - 11 тыс. т,

Узбекистан - 7,4 тыс. т,

прочие страны - 10,1 тыс. т.

Источник: концерн "Белгоспищепром".