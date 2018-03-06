Статистический портрет белорусской женщины

В Беларуси на начало 2018 года численность женщин составила 5,1 млн* - 53,4% общей численности населения республики.

Средний возраст женщины - 42,6 года, средний возраст горожанки - 41,2 лет, сельчанки - 47,8 лет.

Продолжительность жизни - 79 лет**.

Сегодня каждый второй работник в организациях республики - женщина:

в здравоохранении и сфере соцуслуг доля женщин - 85,7%,

в образовании - 81,7%,

в финансовой и страховой деятельности - 74,8%,

в сфере государственного управления - 57,2%,

в сфере информации и связи - 45,6%,

в промышленности - 42,6%,

в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 39,3%,

в строительстве - 19,8%.

В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. женщин.

Средний возраст вступления в первый брак - 25,8 года.

Средний возраст при рождении первого ребенка - 26,3 года**.

В 2017 году около 1 тыс. женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.

* По предварительным данным.

** По данным 2016 года.

Источник: Белстат.