Статистический портрет белорусской женщины

В Беларуси на начало 2018 года численность женщин составила 5,1 млн* - 53,4% общей численности населения республики.
Средний возраст женщины - 42,6 года, средний возраст горожанки - 41,2 лет, сельчанки - 47,8 лет.
Продолжительность жизни - 79 лет**.
Сегодня каждый второй работник в организациях республики - женщина:
в здравоохранении и сфере соцуслуг доля женщин - 85,7%,
в образовании - 81,7%,
в финансовой и страховой деятельности - 74,8%,
в сфере государственного управления - 57,2%,
в сфере информации и связи - 45,6%,
в промышленности - 42,6%,
в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 39,3%,
в строительстве - 19,8%.
В 2017 году в брак вступили 66,2 тыс. женщин.
Средний возраст вступления в первый брак - 25,8 года.
Средний возраст при рождении первого ребенка - 26,3 года**.
В 2017 году около 1 тыс. женщин заключили брак в возрасте старше 60 лет.
* По предварительным данным.
** По данным 2016 года.
Источник: Белстат.