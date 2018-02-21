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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября 2017 года подписал указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц". Документом расширяется перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.

Андрей Соболевский

Минская налоговая о декрете №7, новых возможностях для бизнеса и электронных сервисах

Интервью 21.02.2018 | 11:00
Андрей Соболевский Андрей Соболевский Начальник ИМНС по Минску
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Рабочая группа при Мингорисполкоме в феврале-марте проведет серию выездных семинаров для субъектов хозяйствования по разъяснению принятых в республике мер, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности. Эксперты называют их революционными и считают, что такие шаги могут существенно улучшить бизнес-климат в стране. О новых возможностях для бизнеса, изменениях в работе налоговых инспекций и вкладе предпринимательского сектора в экономику корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник ИМНС по Минску Андрей Соболевский.

- Андрей Владимирович, декрет №7 "О развитии предпринимательства" является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов. Какие новации он содержит?

- Декрет устанавливает ряд либеральных принципов, на которых будут строиться взаимоотношения государства с предпринимательским сообществом. Среди них - принцип сочетания заявительного и уведомительного порядка начала осуществления отдельных видов деятельности, в числе которых производство, торговля, общепит, бытовое обслуживание. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достаточно подать в местный исполнительный и распорядительный орган уведомление. Это можно сделать через службу "одно окно", заказным письмом либо через единый портал электронных услуг. В день, следующий за отправкой уведомления, субъект хозяйствования вправе начинать работу. Ожидаем, что благодаря данной норме количество индивидуальных предпринимателей в Минске увеличится, что в свою очередь приведет к росту поступлений налоговых платежей в бюджет.

Кроме того, декрет №7 позволяет с 2018 года применять упрощенную систему налогообложения как организациям, так и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю через интернет-магазины, а также размещающим в интернете информацию о субъекте торговли, содержащую имя сайта интернет-магазина. Установлен прямой запрет на повышение до 2020 года налоговых ставок и введение новых налогов (сборов, пошлин), налоговый орган не вправе взыскивать неуплаченный налог по истечении пяти лет со дня, когда он должен был быть уплачен. Исключение составляют случаи, когда проверяемый период в соответствии с законодательными актами превышает пять лет или если плательщик сам подал уточненную налоговую декларацию.

Еще одно новшество касается затрат при возведении объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и их благоустройства, безвозмездно переданных в собственность государства. Они включаются в состав внереализационных расходов у дольщиков, заказчиков и застройщиков, учитываются при определении суммы убытка, возможной к переносу на прибыль последующих налоговых периодов. Также к внереализационным расходам теперь относится стоимость безвозмездно выполненных работ при реконструкции, ремонте объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в связи с возведением объектов строительства.

- Вы упомянули, что с 1 января 2018 года субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, вправе применять упрощенную систему налогообложения. Сколько представителей бизнеса в Минске воспользовались предоставленной возможностью?

- В торговом реестре Беларуси интернет-магазины зарегистрированы почти у 5 тыс. субъектов хозяйствования города, в том числе свыше половины магазинов находятся в собственности индивидуальных предпринимателей. На упрощенную систему налогообложения перешли 616 налогоплательщиков - 163 организации и 453 индивидуальных предпринимателя.

- Что касается Минска, каков вклад негосударственного сектора экономики в бюджет? Какие тенденции отмечались в 2017 году?

- Если сравнить 2017 год с 2016-м, то поступления от негосударственного сектора увеличились на Br323,5 млн (или на 4,3%) и составили свыше Br7,8 млрд. Негосударственные организации обеспечили 65,8% объема консолидированных доходов города, на долю индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходится 1,6% и 3,4% соответственно. В целом налоги в бюджет уплачивали более 364 тыс. плательщиков, в том числе почти 61 тыс. организаций, около 73 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 230 тыс. физических лиц.

- Еще один важный документ - указ №337, расширивший перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога. Отмечается ли рост плательщиков единого налога?

- По данным на начало года, в налоговых органах столицы зарегистрировано свыше 4 тыс. плательщиков единого налога с индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Учитывая, что указ вступил в силу в октябре прошлого года, еще рано сравнивать цифры. Мы проводим широкомасштабную разъяснительную работу с населением, ожидаем рост плательщиков, поскольку документ позволил большому количеству граждан заниматься делом, которое они знают, без лишних хлопот. Процедура исключительно проста: необходимо до начала осуществления деятельности обратиться в инспекцию по месту своего жительства с письменным заявлением и уплатить ставку единого налога. Ставки по Минску установлены решением Минского городского Совета депутатов №346. Уже почти 230 физических лиц произвели уплату единого налога по видам деятельности, определенным указом. Сумма налога составила Br24 тыс. Наибольшее количество физических лиц (59) оказывают парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по маникюру и педикюру. От них поступило в бюджет Br7,7 тыс.

- Какие новые возможности для ремесленников открывает указ №364?

- Во-первых, расширен перечень видов деятельности, при осуществлении которых физические лица уплачивают ремесленный сбор, а также перечень материалов, которые можно использовать. В него включены все виды творчества, осуществляемые на основе ручного труда. Во-вторых, уточнены места и способы реализации ремесленной продукции. Одно из наиболее ожидаемых изменений - возможность реализовывать ремесленные изделия с использованием сети интернет, посредством почтовых отправлений. Всего в налоговых органах столицы на учете в качестве ремесленников состоят около 6,7 тыс. физических лиц, за 2017 год от них в бюджет поступило Br190,6 тыс.

- Какие новые формы и методы обслуживания внедряются в налоговых инспекциях Минска?

- Планомерно переходим на новую модель обслуживания, создавая в инспекциях специальные центры. Это одно из мероприятий ребрендинга МНС, которые направлены на то, чтобы сделать налоговые органы более открытыми и современными. В столице уже действует шесть таких центров - в Московском, Партизанском, Первомайском, Фрунзенском, Заводском и Центральном районах. Здесь внедрена электронная очередь, созданы удобные места для ожидания вызова. Таким образом, мы уходим от закрепления плательщиков за конкретным инспектором, субъект хозяйствования либо физическое лицо направляется к любому свободному специалисту. Сейчас работаем над сокращением до минимума времени ожидания.

В центрах обслуживания используются принципы четкого зонирования и разделения процессов, позволяющие плательщикам легко и быстро ориентироваться в выборе услуг. При входе установлен терминал электронной очереди, организована удобная навигация, информационно-справочные материалы доступны и структурированы. Маленьких посетителей порадует небольшая детская зона со столом для рисования, доской и телевизором, где идет показ мультфильмов про налоговую систему. Здесь же можно найти сборники сказок "Детям о налогах", которые выпустило МНС.

- Стали ли минчане активнее использовать электронный формат взаимодействия с налоговыми инспекциями?

- Электронные сервисы - это новый уровень взаимоотношений, и, можно сказать, их популярность у жителей столицы растет. Одна из самых распространенных услуг - "Личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", где реализована возможность в режиме реального времени проверить электронный документ, направленный в налоговый орган, и полученный на него ответ, записаться на личный прием. Также таким образом можно заполнить декларацию в налоговый орган, просмотреть ранее поданные декларации, уплатить налоги с помощью интернет-банкинга, подать заявления на осуществление административных процедур, работать с документами евразийского экономического пространства.

"Личный кабинет плательщика для физических лиц" позволяет получить в электронном виде извещение на уплату имущественных налогов (земельного, подоходного и налога на недвижимость), записаться на личный прием к руководству инспекции, оплатить налоги через интернет-банкинг, подать и просмотреть декларации по подоходному налогу. Самый простой способ получить доступ к сервису - обратиться в любую налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность, для получения логина и пароля. Услуга предоставляется бесплатно. Личный кабинет на интернет-портале МНС уже зарегистрировали 67 тыс. минчан.

- По каким направлениям будет построена работа налоговых инспекций в 2018 году?

- В целом работаем по принципу разделения плательщиков на добросовестных и недобросовестных. Для первых намерены развивать электронные сервисы, делать обслуживание максимально быстрым и комфортным, а деятельность вторых будем выявлять и пресекать. Приоритетными направлениями станут камеральный контроль, сокращение теневой экономики, выявление и предотвращение выплаты зарплат в конвертах, декларирование физических лиц, которые владеют дорогостоящим имуществом.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
бизнес, Министерство по налогам и сборам, Минск, налоги, предприниматели
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