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Иван Карчевский

Новое в охране труда - ответ на требования времени

Интервью 07.03.2018 | 09:49
Иван Карчевский Иван Карчевский Начальником управления охраны труда и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты

Невнимательность или халатность работника, нарушение техники безопасности, неисправные машины и многое другое - причин несчастных случаев на производстве много. Чтобы минимизировать воздействие человеческого и технического факторов, есть только одно решение: все должны соблюдать правила безопасности и букву закона. В марте этого года согласно утвержденному плану будут подготовлены изменения в закон "Об охране труда". Они будут внесены на рассмотрение в Совмин до конца этого месяца, а в Палату представителей - в июле. Подробнее о предлагаемых новациях корреспондент БЕЛТА беседовала с начальником управления охраны труда и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иваном Карчевским.

- Мы уже направляли проект закона на согласование органам госуправления, обсудили предложения, поступившие в том числе от предпринимателей и профсоюзов, на общественно-консультативном совете при Министерстве труда и социальной защиты, ряд вопросов также озвучили наши соисполнители - Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. Все это обобщено и по возможности учтено. Мы рассчитываем, что до конца года изменения в закон будут приняты. Однако все зависит от того, когда будут приняты изменения в Трудовой кодекс, из которого в целях избежания дублирования планируется исключить часть норм по охране труда.

- С чем связано такое большое количество изменений?

- Принят ряд указов и декретов Президента, нормы которых затронули много статей, касающихся прав и полномочий нанимателя, надзорных органов, разработки программ. Опять же ужесточились отдельные требования по охране труда в рамках Директивы №1. Все это потребовало большого количества изменений. Плюс мы добавили несколько новых статей.

- Какие именно новшества включены в законопроект и какие из них предложены, например, предпринимателями?

- С учетом позиции органов госуправления, НЦЗПИ, бизнес-кругов нормы, заложенные в первоначальной редакции, скорректированы. Но каких-то принципиально новых инициатив включено не было. В целом нам было важно закрепить на уровне закона, а не постановлений Минтруда, ряд норм, которые уже прижились и действуют. У министерства должны быть полномочия, чтобы корректировать эти нормы. Так появилась статья, которая касается нарядов-допусков на работах повышенной опасности, отдельная статья по контролю внутри организации. На нанимателя ложится больше ответственности за все, что происходит в его структуре. Мы прописываем определенный набор действий руководителя по обеспечению контроля за соблюдением работающими требований безопасности.

- Например?

- Планируется, что за нанимателями будет закреплена обязанность по обеспечению ежедневного, ежемесячного и ежеквартального контроля за соблюдением работниками законодательства об охране труда. Причем сделано некоторое послабление для организаций с малой численностью работников. Когда в фирме в одном офисе работает, скажем, четыре человека, ежедневно проводить проверку соблюдения требований охраны труда с записью в журнале излишне. Так что устанавливать контроль иной периодичности в соответствии с системой управления охраной труда, но не реже одного раза в месяц, можно будет в организациях сферы услуг и микроорганизациях с учетом специфики их деятельности.

- Кстати, коснулись ли каким-то образом либерализация бизнеса и новации контрольной и надзорной деятельности сферы охраны труда?

- Декретом №7 либерализация в плане снятия контроля за безопасностью работающих не предполагается. Обеспечить нормальные и здоровые условия труда, технически исправные средства и оборудование, безопасное сырье и так далее наниматель обязан. Что касается исполнения указа №510, министерство утвердило "Положение об определении критериев оценки степени риска для отбора субъектов при проведении выборочных проверок соблюдения законодательства о труде и об охране труда". Основным критерием включения в перечень организаций, подверженных риску нарушений законодательства, является размер надбавки по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Узнать свой коэффициент по обязательному страхованию можно у бухгалтера или в подразделении "Белгосстраха" по месту регистрации организации. Если он выше единицы, то ваша организация относится к субъектам хозяйствования в зоне риска. Выборочные проверки будут проводить государственные инспекторы труда.

Также в организациях по-прежнему будут работать специалисты по охране труда. Проектом закона "Об охране труда" внесены кое-какие корректировки. Планируется установить, что данная должность должна будет вводиться в организациях сферы производства - при численности работников свыше 100 человек; организациях сферы услуг - свыше 200 человек. В более мелких наниматель сможет по своему усмотрению ввести должность специалиста по охране труда или возложить соответствующие обязанности на уполномоченное им должностное лицо, имеющее необходимую подготовку. Можно даже привлекать стороннее аккредитованное должным образом юридическое лицо (индивидуального предпринимателя).

- То есть условия труда будут под пристальным вниманием?

- В общем и целом да. Хотя есть новшество, которое обрадует многих специалистов по охране труда. Им теперь не нужно будет ежегодно составлять паспорт санитарно-технического состояния условий труда. Потому что аттестация рабочего места по условиям труда осталась, как и лабораторный контроль при наличии вредных производственных факторов, а лишнее бумаготворчество никому не нужно. Лучше использовать это время на профилактику. Кроме того, в новой редакции предложено, что наниматель назначает лиц, ответственных не только за организацию работы в соответствии с нормами охраны труда, но и за контроль выполнения работниками требований безопасности (чего сейчас в законодательных актах нет, это предполагается по умолчанию).

Для информирования, обучения, проведения инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны труда на рабочих местах наниматели будут обязаны создавать кабинеты или уголки по охране труда. Выбор первого или второго зависит от численности работников. Теперь эта норма с общими требованиями также будет закреплена на уровне закона. А деталировка того, что должно быть в кабинете или уголке, будет расписана в соответствующем нормативном акте Минтруда. Таким образом мы сможем заметно поменять их наполнение, ведь литературу и канцелярию в век информационных технологий давно пора заменить электронными ресурсами, программными продуктами.

- А что насчет дистанционного труда? Ведь в проекте Трудового кодекса также прорабатывается регламентация деятельности фрилансеров и работающих на удалении специалистов. Как их труд сделать безопасным и кто за это в ответе?

- Надомные работники тоже подлежат страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, то есть подвержены определенным защитным нормам. Поэтому в законопроекте есть две статьи, которые регламентируют деятельность нанимателя, права и обязанности работника в целях обеспечения безопасности труда. Современная техника и ресурсы позволяют осуществлять визуальный контроль, проводить инструктаж и проверку знаний дистанционно. Упор делается на том, что наниматель начинает отвечать за безопасность работника, если предоставляет ему некое оборудование для выполнения трудовых обязанностей. Оно должно быть технически исправным и не наносить вред человеку. А самого работника необходимо обучить правилам корректного использования оборудования, предоставить ему средства индивидуальной защиты и следить, чтобы они использовались.

Что касается работы по договору подряда, то здесь прописана своя норма. Наниматель отвечает за безопасность работника только в том случае, если он предоставляет место трудовой деятельности. А если безопасные условия не созданы или созданы ненадлежащим образом, то человек может отказаться от исполнения гражданско-трудового договора полностью или частично.

- Вы называли новшества, которые касаются специалистов по охране труда. А какие изменения ждут нанимателей?

- Очень много предложений, касающихся обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. В связи с этим некоторые нормы мы вносим в новый закон "Об охране труда", а ряд будем регулировать актами министерства. Это связано с тем, что ассортимент средств индивидуальной защиты заметно расширился, как и их качественные характеристики. Нелогично, когда наниматель покупает дорогостоящее средство индивидуальной защиты, срок эксплуатации которого заводом изготовителем устанавливается 5 лет, а согласно типовым нормам через год его нужно менять. Поэтому мы предлагаем дать возможность нанимателю регулировать срок носки исходя из тех сроков эксплуатации, которые закладывает производитель. Второй момент: технологии шагнули далеко вперед и по ряду профессий уже нет тех факторов, из-за которых необходимо применять средства индивидуальной защиты. Нет вредных условий труда, загрязнений, пониженных температур, но в типовых нормах необходимость СИЗ все еще прописана. Этот анахронизм мы тоже устраним. Кроме того, недавно я был на встрече в Витебске, где присутствующих особенно волновал вопрос, сделаем ли мы перечень профессий и работ, для которых в обязательном порядке проводится предсменный медосмотр или освидетельствование, не исчерпывающим. Для этого необходимо вносить изменения в закон, и мы это также предусмотрели: перечень станет типовым. Наниматель получит право расширять его своим решением. Условно говоря, если в организации дворники, которые в перечень не включены, замечены в злоупотреблении алкоголем, то после изменений в закон наниматель своим решением сможет установить, что перед началом работы они должны будут пройти освидетельствование.

- Может ли это внести неудобства в работу организаций, ведь освидетельствование большого количества работников потребует много времени?

- Отнюдь. Это абсолютно недлительная процедура. В соответствии с постановлением Минздрава и того же Минтранса проведение медицинского осмотра должно составлять до 5 минут. Освидетельствование и вовсе быстрая процедура - это можно сделать в кабинете начальника, мастера, механика при выпуске машины на линию. Поэтому на встрече в Витебске руководители и специалисты выступали за расширение перечня. У нас идет большая переписка с нанимателями, которые просят разъяснить, можно ли каким-то образом сделать возможным, чтобы все работники перед попаданием на территорию организации через проходную были освидетельствованы.

- Кстати, недавно в СМИ появилась информация о том, что Минтруда выступило с инициативой введения запрета на продажу алкогольных напитков покупателям, которые пришли в магазин в спецодежде. Расскажите подробнее об этом предложении: зачем и каким образом его можно реализовать?

- Этот вопрос не входит в норму регулирования законом "Об охране труда", но инициатива действительно есть. По поручению Совета Министров до декабря Минтруда, МВД, МАРТ, "Белкоопсоюз" и другие должны выработать согласованную позицию по вопросу торговли ликеро-водочными изделиями. Мы будем вносить свои предложения сразу же, как только будет выработан проект постановления о корректировке нормативных актов, регламентирующих эту деятельность. Думаем, вводить полные запреты на продажу ликеро-водочных изделий неразумно, а вот некоторые ограничительные меры, на наш взгляд, необходимы, кому-то это может даже спасти жизнь.

- В этом году Всемирный день охраны труда 28 апреля будет посвящен теме осмотрительного и здорового поколения. Что под этим подразумевается?

- В этом году Всемирный день охраны труда и Всемирный день борьбы с детским трудом объединяются в совместную кампанию по повышению безопасности и здоровья молодых работников и прекращению детского труда. Кампания направлена на ускорение действий по достижению двух показателей в области устойчивого развития: защита трудовых прав и содействие созданию безопасных условий труда для всех работников, включая трудящихся-мигрантов к 2030 году, а также прекращение всех форм детского труда к 2025 году. Уровень травматизма молодых работников в мире намного выше, чем у взрослых. Физическая и психологическая стадия развития, отсутствие опыта работы и недостатки в обучении, ограниченная осведомленность о связанных с работой опасностях - факторов риска много. Всемирный день охраны труда в 2018 году подчеркивает важность решения этих проблем, повышения безопасности и здоровья молодых работников и исключения детского труда. От этого зависит сохранение наших кадров, их здоровья и обеспечение достойной занятости продолжительное время.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, Министерство труда и соцзащиты, охрана труда
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