В нынешнем году сразу два белорусских города станут местом проведения масштабных цирковых шоу. На "Славянском базаре в Витебске" зрители увидят новый фестивальный проект - шоу братьев Запашных "UFO. Цирк с другой планеты", а осенью Гомель примет Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" - тот самый, который ежегодно проводится с 2013 года в Москве. Об этих проектах и других планах представитель цирковой династии народный артист России Эдгард Запашный рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА.

- Мы с братом инициировали ряд предложений, которые, на наш взгляд, могут быть интересны белорусской стороне. Я рад, что они нашли отклик, и у нас уже есть четкий план действий. Одно из первых событий - старт на телеканале ОНТ программы "Легенды цирка с Эдгардом Запашным". Она три сезона идет на российском телеканале "Звезда", однако в Беларуси он не транслируется. ОНТ выкупил пакет программ и теперь "Легенды цирка" будут в эфире еженедельно.

- Интересно увидеть Эдгарда Запашного в роли телеведущего.

- Это программа об уникальных цирковых номерах, их истории и секретах создания. О своих героях я могу говорить долго, потому что искренне восхищаюсь ими. В каждой программе рассказываю об уникальном цирковом номере и судьбе артиста. Рассказываю, как был создан аттракцион: какие жизненные трудности преодолел герой, как придумал главную фишку своего представления. А сложность трюков проверяю на себе или на брате. Это всегда творческая и интересная работа.

- Второй проект - участие в международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"?

- Да, в Витебске с 7 по 18 июля в Ледовом дворце будет идти программа "UFO. Цирк с другой планеты". Запланировано 25 представлений, более 40 тыс. зрителей смогут посмотреть шоу, которое можно смело отнести к одному из самых популярных цирковых проектов в России и Беларуси. В свое время именно это представление установило рекорд посещаемости "Минск-Арены" после чемпионата мира по хоккею. В 2015 году его посмотрели более 70 тыс. зрителей в белорусской столице. Теперь такая возможность будет у витебской публики и гостей фестивального города.

- А что побудило вас переместить Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол" в Беларусь?

- Мы не перемещаем, а расширяем форум. "Идол" - уже зарекомендовавший себя фестиваль, пять лет идет на площадке Большого Московского цирка, которым я руковожу. В этом году фестиваль пройдет в Москве и несколько позже, по планам во второй половине сентября, в вашей стране. Площадкой "Идол Беларусь" станет Гомельский цирк, что очень радует, потому что далеко не у всех зрителей есть возможность выехать в столицу, чтобы посмотреть представление. Кроме того, это позволит обратить внимание мирового сообщества не только на столицу, что немаловажно для развития инфраструктуры страны. И, безусловно, это будет содействовать поднятию общего уровня циркового искусства в республике, потому что станет сильной мотивацией для белорусских артистов, чтобы принять участие в этом форуме.

- Сложно ли попасть в "Идол"?

- Это очень серьезное мероприятие, на которое получают приглашение лучшие представители своих жанров, лучшие артисты. Чтобы попасть, надо просто быть лучшим и все.

- Поблажек никому не будет?

- Поблажек и не должно быть, потому что если мы включим в программу изначально слабые номера, делая кому-то снисхождение, они будут расстреляны зрителем, как я это называю. Люди почувствуют, что номер не дотягивает до общего уровня фестиваля. И это станет оскорблением в том числе и самих артистов, потому наше цирковое сообщество хорошо знает об "Идоле", с большим интересом относится к нему.

Я прекрасно знаю возможности белорусских цирковых артистов и убежден, что есть несколько номеров абсолютно конкурентоспособных, но это нужно подтвердить. Это первое. Второе, они должны желать участвовать. Артисты - это такая тонкая душевная организация, и далеко не все готовы оказаться в очередном стрессе. Фестиваль - это соревнование, но ты защищаешь честь страны, честь флага, и надо выйти и не провалиться. Готов ли тот или иной номер к этому, еще предстоит выяснить. Артисты из Беларуси успешно участвуют в международных фестивалях, на недавнем форуме "Идол" в Москве жокей на лошади белоруска Настя Евфименко прекрасно выступила и получила несколько специальных наград. Не сомневаюсь, что белорусский цирк будет достойно представлен на фестивальной площадке.

- "Идол" в Москве и "Идол" в Гомеле - два разных мероприятия? Не окажется ли так, что в Беларуси программа будет попроще?

- Хочу сразу пресечь возможные спекуляции. Никакого остаточного принципа, никакого второго состава. Я с большим уважением отношусь к публике по всему миру и пользоваться дешевыми ходами, чтобы испортить репутацию, не иметь возможности приезжать в тот или иной город, - не по моей части. Это будет абсолютно конкурентоспособный фестиваль с большим количеством международных номеров топ-уровня. Мы уже вступили в переговоры с артистами номер один по всему миру, в ближайшее время начнем заключать контракты. Сегодня с большой долей уверенности можно сказать, что в Гомель приедут представители китайской школы акробатического искусства, которые занимают лидирующие позиции, их появление всегда вызывает неизменный интерес публики, а также представители нескольких европейских стран. Всего в программе выступят артисты не менее чем из десяти государств. Конкурс на участие в цирковом форуме высокий изначально. Отбор претендентов будет проводиться на базе основной площадки "Идола" в Москве, уже поступили заявки на показ около 500 номеров, притом что программу составят порядка 15.

- Насколько мне известно, фестиваль будет проводиться за счет привлеченных средств?

- Государственное участие будет минимальным, у нас нет желания приезжать и просить денег. Такого плана проекты должны быть коммерчески привлекательными прежде всего для спонсоров. Компании, которые имеют свободные средства, заинтересованы в продвижении собственного имиджа и имиджа страны, уже состоялся ряд переговоров с теми, кто намерен поддержать "Идол".

- Судя по всему, размах будущего представления скромным не назовешь. Насколько доступными будут билеты?

- Ценовая политика на все мероприятия, которые мы организуем, такова, что билеты всегда должны быть доступны. Цирк - это искусство, на которое приходят семьями. Поэтому мониторим ситуацию в стране, возможности людей и никогда не идем по пути выставления заоблачных цен. Я не сторонник зарабатывания быстрых и легких денег, ведь цирк прежде всего искусство, нежели творческий "чес", на котором можно "срубить" и исчезнуть. Цирк должен быть доступным, искусством семейного похода.

- Помимо цирковых проектов вы участвуете в съемках кино, клипов. Вместе с Аскольдом еще и авторы книг о цирке, в частности детских.

- Сейчас работаем над новым шоу, которое с мая по декабрь будет проходить на арене Большого Московского цирка, идет подготовка артистов к международным фестивалям. Получили предложение о съемках артистов в фильме, одна серия которого будет посвящена цирку. Что касается книг, то буквально в конце 2017 года вышли "Тайны цирка", над ней я работал в соавторстве с Никитой Замеховским-Мегалокарди. Она уже есть на российских прилавках. Это по-настоящему детская книжка, история погружения в закулисье, в мир снов, фантазий. Часть ее написана романтическим литературным языком, вторая - простым, доступным, где раскрывается понятие "цирк", где мы расшифровываем профессиональную терминологию, рассказываем о некоторых секретах. Хотя книга изначально адресована ребенку, взрослые, если будут читать ее со своими детьми, тоже многое почерпнут.

- Есть ли разница, для кого писать: детской аудитории или взрослой? Кому интереснее?

- Я бы сказал не интереснее, а нужнее. Это слово является ключевым. Я отец троих детей и, конечно, меня расстраивает тот факт, что в сознание моего ребенка гораздо быстрее проникает Микки Маус, Плуто и все остальные, нежели Маша и медведь, Фиксики и другие герои современных и старых российских мультфильмов. Идет очень жесткая борьба за умы детей с перспективой на будущее. В современной отечественной литературе есть очень большой временной провал. Мы с вами воспитаны на произведениях советских авторов: Маршак, Чуковский и другие. Потом был период, когда не появлялись новые имена в детской литературе. Но жизнь идет, язык меняется, и дети сегодня тоже начинают разговаривать немного на другом языке. Гаджеты, технические средства, которые в буквальном смысле живут и развиваются вместе с ними, тоже их интересуют, и в литературе тоже необходимо учитывать это. Она должна появляться, иначе у нас вырастет поколение, которое не знает собственной истории, языка. На мой взгляд, это первостепенно.

Я с большим трепетом отношусь к истории. Проезжая в Минске мимо памятника Ленину, радовался. Не потому, что поклонник коммунизма, а потому что это история. И что с нею бороться? 70 лет мы жили в стране Советов, 70 лет этот человек был идеологическим лидером и наши с вами бабушки и дедушки верили в те идеи. Вопрос, зачем от истории избавляться? Считаю, что несправедливо в свое время снесли памятники царям. Все это я к тому говорю, что жизнь состоит из многих вещей, которые рядом с нами, но которые заслуживают уважения.

- Известно, что вы приобрели шляпу Майкла Джексона. Вы ее надеваете?

- Я ее даже не доставал, она под стеклом так и осталась, как ее привезли. Я большой поклонник Майкла Джексона, всю жизнь им был. Для меня было большим счастьем видеть его на расстоянии 10 метров на концерте. Когда у меня появилась возможность купить вещь из его личного гардероба, с удовольствием это сделал. Но точно также я коллекционирую боксерские перчатки знаменитых боксеров, которые они мне дарят. У меня есть перчатки Николая Валуева, в них он стал чемпионом мира, Константина Цзю, Роя Джонса. Есть перчатки с объявленного последним боя Федора Емельяненко. Он снял с рук и расписался на них. Есть шайба президента Александра Лукашенко, подписанная для меня, флаг UFO, который Олег Новицкий в космос возил.

Все это часть моей истории, часть истории моей страны. Я так подумал однажды… Пора уже завещание писать, мало ли меня сожрут, ведь профессия опасная, а у меня дети. Но как же грустно написать: мои деньги переходят тому-то. Все, один пункт. Ну, дом, второй пункт. Ладно, машина - третий. И вот она, вся жизнь. А тут я могу написать, что шляпа Майкла Джексона переходит тому-то, коллекция перчаток тому-то. Неважно, сколько они стоят, денежный эквивалент не имеет значения. Уверен, что такое же внимание мои дети будут уделять предметам, связанным с отцом, и, может быть, когда-то на музейных полках появится коллекция вещей Эдгарда Запашного. И многие люди будут с трепетом на них смотреть. Ведь все они представляют уже историческую ценность.

- Эдгард, вы посадили дерево, построили дом, растите сына. И если говорить образно, продолжаете сажать деревья и строить.

- Мы с братом постоянно ставим задачи, прежде всего позитивного характера, потому что жизнь - очень быстрая штука. С каждым годом понимаешь это гораздо четче, и гораздо страшнее становится, что что-то не успел. Поэтому надо ставить перед собой амбициозные планы и ничего не бояться, потому что по ходу решения какой-то масштабной задачи сделаешь много хорошего. И даже если не доберешься до какой-то своей цели, то оставишь серьезный правильный след.

Я всегда мыслил так глобально. Если делать, то сразу очень масштабное, интересное, не боясь конкуренции. Мы первые с Аскольдом, кто бросил вызов Цирку дю Солей, потому что на протяжении последних десяти лет живуч стереотип, что у них - уровень, а мы так… Гегемония существует и в кино. Мол, Голливуд - это класс, а у нас… И слава богу, что тенденция меняется, что появились такие фильмы, как "Легенда номер 17" и "Движение вверх". Это великолепные картины, которые дают веру, что мы можем многое сделать достойно. На днях увидел фотографию, которая сразу стала меня раздражать. На Кузбасском разрезе работает самосвал иностранного производства. Но почему? Я был на БелАЗе, видел эти супермашины, машины номер один. Почему там не они? Нужно помогать друг другу, поддерживать. И я ставлю перед собой задачу быть полезным. Поэтому и я, и Аскольд согласились быть доверенными лицами президента России и мэра Москвы. Мне небезразлично, в какой стране будут жить мои дети, я не живу одним днем.

Жанна КОТЛЯРОВА,

БЕЛТА.-0-