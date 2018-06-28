180 км по волнам. Американка переплыла на доске для серфинга пролив между Кубой и США

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Виктория Берджесс стала первой женщиной в мире, переплывшей на доске для серфинга Флоридский пролив между Кубой и США. Об этом сообщает ТАСС.

Для передвижения 33-летняя Берджесс использовала весло. Дистанцию длиной 180 км она проплыла почти за 27 часов.

Девушка стартовала 26 июня от яхт-клуба "Марина Хемингуэй" на западе кубинской столицы, а финишировала в городе Ки-Уэст в американском штате Флорида. Весь путь ее сопровождала яхта со спасателями, на которой находился также парень Виктории Берджесс.

Спортсменка рассказала, что заплыв стал для нее испытанием на выносливость. Она призналась, что самую большую трудность во время путешествия представляли сильные ветры, течения и большие скопления водорослей, в которых запутывалась доска.

Берджесс хотела использовать спутниковую навигационную систему, чтобы все желающие могли в реальном времени следить за водным путешествием. Но эта затея не удалась: через несколько часов после начала заплыва она потеряла в море GPS-трекер.

Первым мужчиной в мире, который пересек Флоридский пролив на доске для серфинга, стал в 2013 году американец Бен Фрайберг. Он преодолел дистанцию за 28 часов, также использовав для передвижения весло.

Добраться с Острова свободы в США вплавь практически невозможно из-за большого количества акул и сильных течений. Единственным человеком, которому удалось это сделать без специальной противоакульей клетки и гидрокостюма, стала пять лет назад американская пловчиха Дайана Найад.-0-