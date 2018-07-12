21-летняя Кайли Дженнер названа самой молодой миллиардершей в мире

Семейство Кардашьян-Дженнер уже давно известно не только своим эксцентричным поведением, но и многомиллионным состоянием. На днях журнал Forbes назвал младшую из семьи, Кайли, самой молодой миллиардершей в мире. Ее косметическая империя принесла 21-летней Дженнер 900 млн. долларов.
К слову, она стала миллиардершей даже раньше основателя Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард к 23-м годам. При этом девушка всего лишь выпускает косметику.
В рейтинге самых богатых женщин Кайли опередила всех своих сестер. И это при том, что она в последнее время не активно занимается косметическим брендом из-за беременности. 1 февраля она родила дочь Сторми.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.297 BYN
|2.307 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.968 BYN
|1.973 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.156 BYN
|3.17 BYN