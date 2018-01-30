240-тонный "БелАЗ" ушел в управляемый занос - видео

Съемочная группа с участием Ильи Федорова из Хабаровска, который носит титул победителя Кубка чемпионов Российской дрифт серии 2017 года, запечатлела необычный гоночный эпизод.

На испытательном полигоне ОАО "БЕЛАЗ" гонщик продемонстрировал элементы дрифта на 430-сильном заднеприводном Nissan Silvia S13. При этом он наматывал круги вокруг самосвала.

Этого Федорову показалось мало и он забрался в кабину 240-тонного самосвала и бросил его в управляемый занос. В Сети пока доступна съемка с бекстейджа, но вскоре появится и полный ролик.

Масса БЕЛАЗ-75310 без груза составляет 161,5 тонны, а в движение его приводит 16-цилиндровый V-образный дизель мощностью 2 500 л.с. (9 839 Нм).