25-й фильм о Бонде снимет Дэнни Бойл

Издание Metro сообщает, что новый фильм о приключениях шпиона Джеймса Бонда снимет британский режиссер Дэнни Бойл. Ему же доверили написание сценария.
Бойл утверждает, что написание сценария идет полным ходом, а к съемкам планируют приступить в течение 6-7 недель. Режиссер рассчитывает пустить фильм в прокат в конце 2018 - начале 2019 года.
Вероятнее всего, главную роль в фильме опять исполнит Дэниел Крейг. В копилке режиссера такие фильмы как "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс" и "На игле 2".
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