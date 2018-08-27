29-летняя жена Дмитрия Диброва готовится стать бабушкой

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва готовится стать бабушкой, пишет HELLO!Russia.

58-летний телеведущий Дмитрий Дибров уже девять лет находится в счастливом браке с 29-летней Полиной Дибровой. Пара воспитывает троих общих сыновей: восьмилетнего Александра, четырехлетнего Федора и трехлетнего Илью.

У Диброва есть еще двое старших детей от первого и второго брака: 33-летний сын Денис и 29-летняя дочь Лада. Девушка живет с мужем в Париже и недавно сообщила отцу о пополнении в их семье.

Как считают поклонники пары, 58 лет не такой уж и неожиданный возраст для новоиспеченного дедушки, а вот 29-летняя бабушка - это спорный вопрос. Но, Полину Диброву не смущает ни то, что девушки являются ровесницами, ни то, что ей придется довольно рано примерить на себя роль бабушки.

Сложившуюся ситуацию она прокомментировала в своих соцсетях:

"У меня появилась перспектива… Стану бабушкой в январе. Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля. Взрослый муж - флакон сюрпризов".-0-