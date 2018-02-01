3,5 млн просмотров за сутки. Лисенок Кузьма покорил пользователей сети

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушастый российский питомец по имени Кузьма стал мировой знаменитостью, после того как развлекательный ресурс 9gag опубликовал видео с его участием. За сутки видео набрало почти 3,5 млн просмотров.
В ролике Кузьма лежит в обнимку с котом.
На странице в Instagram у Кузьмы 122 тыс. подписчиков. "Я не собака, я настоящая крошечная лиса фенек по имени Кузьма", - говорится на странице питомца.
Фенек - маленькая лисичка, проживающая в пустынях Аравийского полуострова и Северной Африки. Вес животного достигает 1,5 кг. Среди хищников фенек имеет самые большие уши, сравнительно с размером головы. Уши такого размера нужны лисе для выживания в пустыне. С их помощью животное хорошо слышит любые передвижения и шорохи своей добычи, также уши служат терморегулятором, избавляя организм от лишнего тепла.
Художники, вдохновившись милым домашним питомцем, изображают Кузьму на своих картинах.-0-
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