57-летний Эдди Мерфи в десятый раз станет отцом

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным СМИ, Эдди Мерфи снова станет отцом. Американский актер и австралийская модель Пейдж Батчер готовятся к рождению своего второго ребенка, сообщает Hello.
На днях папарацци снова засняли возлюбленную актера в Лос-Анджелесе. Модель пыталась прикрыться пакетом от объективов, однако на фотографии отчетливо виден округлившийся живот Пейдж Батчер.
Эдди Мерфи часто называют отцом-рекордсменом Голливуда. Помимо Иззи, он воспитывает пятерых детей от бывшей жены Николь и еще троих от разных женщин.
57-летний актер и 39-летняя модель встречаются шесть лет. Пара официально оформлять отношения не торопится.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3772 BYN
|2.37 BYN
|2.375 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.05 BYN
|2.053 BYN
|RUB
|2.9974 BYN
|3.005 BYN
|3.02 BYN