57-летний Эдди Мерфи в десятый раз станет отцом

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным СМИ, Эдди Мерфи снова станет отцом. Американский актер и австралийская модель Пейдж Батчер готовятся к рождению своего второго ребенка, сообщает Hello.

На днях папарацци снова засняли возлюбленную актера в Лос-Анджелесе. Модель пыталась прикрыться пакетом от объективов, однако на фотографии отчетливо виден округлившийся живот Пейдж Батчер.

Эдди Мерфи часто называют отцом-рекордсменом Голливуда. Помимо Иззи, он воспитывает пятерых детей от бывшей жены Николь и еще троих от разных женщин.

57-летний актер и 39-летняя модель встречаются шесть лет. Пара официально оформлять отношения не торопится.-0-