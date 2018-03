Актер и режиссер Кевин Смит госпитализирован с инфарктом

О произошедшем рассказал сам актер в своем микроблоге Twitter. В понедельник двадцать шестого февраля его доставили в медицинское учреждение с диагнозом сердечный приступ.

Он написал в социальной сети: "Сегодня вечером после первого шоу у меня произошел сильный сердечный приступ. Врач, который спас мне жизнь, сказал, что у меня 100% блокада левой передней нисходящей артерии. Если бы я не отменил второе шоу и не отправился бы в больницу, я бы умер этим вечером. Но пока я все еще на этой земле".

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn't canceled show 2 to go to the hospital, I would've died tonight. But for now, I'm still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h