Актер из "Игры престолов" стал самым сильным человеком в мире

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исландский актер Юлиус Бьернссон, прославившийся благодаря роли Григора Клигана по прозвищу "Гора" в сериале "Игра престолов", завоевал титул самого сильного человека в мире, сообщают СМИ.
29-летний силач благополучно обошел конкурентов в турнире World's Strongest Man-2018, проходившем на Филиппинах. В борьбе за заветный титул участникам пришлось преодолеть 16 испытаний, в том числе состязания по поднятию бревен и камней, а также буксировке транспортных средств.
Жюри турнира присудило победу Бьернссону, второе место досталось поляку Матеусу Килисковски, а третье - американцу Брайану Шоу.
О своем достижении звезда "Игры престолов" сообщил в Instagram, поблагодарив за поддержку родных, друзей и фанатов. Особую признательность исландец также выразил своему тренеру и диетологу.-0-
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