Актер Крис Хемсворт изменил образ для съемок нового фильма

Недавно фотографам удалось запечатлеть Криса Хемсворта, известного по роли Тора в "Мстителях", в новом образе. Актер обзавелся усами для новой роли. Заснять Криса удалось в Ванкувере, он был не против попозировать.

В Канаду Хемсворт прибыл для участия в съемках нового фильма под названием "Тяжелые времена в отеле "Эль Рояль". Он вместе с Дакотой Джонсон исполнит главные роли. Действия фильма разворачиваются 60-х годах прошлого века в обветшавшем отеле на озере Тахо в Калифорнии.-0-