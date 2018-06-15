Американец на протяжении 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и наконец выиграл

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр. Через 18 лет он получил крупный выигрыш.

В очередной раз купив лотерейный билет, он вновь вписал туда привычный набор чисел.

Привычная комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.

Житель штата Айдахо большую часть денег планирует потратить на погашение кредита за жилье.