Американец на протяжении 18 лет использовал в лотерее одни и те же числа и наконец выиграл

Житель американского штата Айдахо Майкл Трэн в течение 18 лет использовал в лотерее одну и ту же комбинацию цифр. Через 18 лет он получил крупный выигрыш.
В очередной раз купив лотерейный билет, он вновь вписал туда привычный набор чисел.
Привычная комбинация принесла Трэну выигрыш в два миллиона долларов.
Житель штата Айдахо большую часть денег планирует потратить на погашение кредита за жилье.
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