Американка убила неверного мужа с помощью глазных капель

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Южной Каролине за убийство мужа с помощью глазных капель была арестована местная жительница, сообщает New York Post.
Тело 64-летнего мужчины обнаружили в доме. На первый взгляд причиной смерти могло стать падение с лестницы. Однако следствие установило, что мужчина был отравлен химикатами, что и стало причиной смерти, а вовсе не падение с лестницы. Под подозрение попала жена погибшего, которая позже созналась, что в течение трех дней добавляла в воду супруга капли для глаз.
Как объясняют медики, при попадании через кишечник активное вещество найденного в организме препарата действует как нейротоксин и начинает атаковать нервную систему. Мотивы женщины пока не были озвучены, но знакомые семьи говорят об изменах со стороны ее супруга. Эту же версию подтверждает переписка женщины в Сети.-0-
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