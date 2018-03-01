Американский журнал снял на видео, как чихают в 70 странах мира

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Conde Nast Traveler попросил людей из 70 разных стран мира показать, как чихание звучит на их родине и как люди отвечают "Будь здоров!". Оказалось, что на разных языках чихание звучит не одинаково.

Необычный видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале Conde Nast Traveler.

Кстати, в ролике есть и белорусская девушка.-0-