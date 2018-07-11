Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь

Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов во второй раз стал отцом. Его новая жена модель Анастасия Костенко накануне родила ему дочь. Отметим, что для 24-летней девушки это первый ребенок, а вот у футболиста есть еще дочь Ангелина от брака с Оксаной Бондаренко.
Анастасия поделилась своим семейным счастьем на страничке в Instagram. Она опубликовала фото с новорожденной малышкой и мужем прямо из больницы. Под фото молодая мама написала: “10/07/18 - Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!”
Новоиспеченный отец также опубликовал несколько фото в своем Instagram и поблагодарил жену за это счастье.
Бывшая жена футболиста Ольга Бузова пока не поздравила новоиспеченных родителей.
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