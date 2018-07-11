Анастасия Костенко родила Дмитрию Тарасову дочь

Бывший супруг Ольги Бузовой и футболист Дмитрий Тарасов во второй раз стал отцом. Его новая жена модель Анастасия Костенко накануне родила ему дочь. Отметим, что для 24-летней девушки это первый ребенок, а вот у футболиста есть еще дочь Ангелина от брака с Оксаной Бондаренко.

Анастасия поделилась своим семейным счастьем на страничке в Instagram. Она опубликовала фото с новорожденной малышкой и мужем прямо из больницы. Под фото молодая мама написала: “10/07/18 - Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой!”

A post shared by Anastasia Tarasova (@kostenko.94) on Jul 10, 2018 at 11:11am PDT

Новоиспеченный отец также опубликовал несколько фото в своем Instagram и поблагодарил жену за это счастье.

A post shared by Dmitry Tarasov (@tarasov23) on Jul 10, 2018 at 10:30am PDT

Бывшая жена футболиста Ольга Бузова пока не поздравила новоиспеченных родителей.