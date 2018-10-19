Анна Хилькевич вывихнула руку двухлетней дочери

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич во время игры вывихнула руку своей старшей дочери. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка сразу же стала обзванивать частные клиники, но в каждом учреждении ей сообщали, что ждать врача придется больше двух или трех часов.

"Когда я, уже в слезах, позвонила на пост обычной скорой, то не успела и положить трубку, как они тут как тут", - добавила актриса.

Хилькевич с дочерью доставили в травмпункт, где девочке оказали необходимую помощь.

32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага". Также она снялась в нескольких частях франшизы "Елки" и сериале "Барвиха". Помимо этого, артистка пользуется популярностью в Instagram - у ее аккаунта более восьми миллионов подписчиков. -0-