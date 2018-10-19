Анна Хилькевич вывихнула руку двухлетней дочери

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Анна Хилькевич во время игры вывихнула руку своей старшей дочери. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вот этому милому созданию, относительно недавно, я «чудом» вывихнула ручку И по привычке стала звонить в частные клиники, но к моему разочарованию узнала, что машину скорой помощи придётся ждать два-три часа и более, а когда я уже, в слезах, позвонила на пост обычной скорой, то не успела и положить трубку, как они тут как тут но в травмпункт мы все равно поехали и там буквально за 5 минут ручку вернули на место, а мама с тех бор больше так бодро не играет с дочкой Скажите, если вы вызываете скорую помощь, то как быстро она к вам приезжает? Ничего не могу сказать про службы других стран, но судя по разговорчикам- наша самая шустрая
Девушка сразу же стала обзванивать частные клиники, но в каждом учреждении ей сообщали, что ждать врача придется больше двух или трех часов.
"Когда я, уже в слезах, позвонила на пост обычной скорой, то не успела и положить трубку, как они тут как тут", - добавила актриса.
Хилькевич с дочерью доставили в травмпункт, где девочке оказали необходимую помощь.
32-летняя Анна Хилькевич прославилась, исполнив роль Маши Беловой в сериале "Универ. Новая общага". Также она снялась в нескольких частях франшизы "Елки" и сериале "Барвиха". Помимо этого, артистка пользуется популярностью в Instagram - у ее аккаунта более восьми миллионов подписчиков. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.417 BYN
|2.414 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.112 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2096 BYN
|3.205 BYN
|3.219 BYN