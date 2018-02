Аргентинский Хатико провел на кладбище 11 лет, ожидая хозяина

Немецкая овчарка по кличке Капитан провела 11 лет на кладбище в городе Вилья Карлос Пас на могиле своего умершего хозяина, которого звали Мигель Гузман.

Родственники умершего в 2006 году мужчины поначалу решили, что собака сбежала после смерти хозяина. Однако навестив спустя некоторое время могилу Гузмана, они обнаружили сидящего там пса.

Загадкой осталось то, как Капитан нашел место захоронения хозяина. Директор кладбища заявил, что сторожа заметили одинокого пса, бродившего среди могил. Затем он остановился точно на могиле Гузмана и с тех пор никогда не покидал ее надолго.

