Астрономы нашли самый крупный во Вселенной объект

Астрономы при помощи мощных телескопов смогли обнаружить гигантское скопление галактик, которое может оказаться самым крупным объектом во Вселенной. об этом сообщает ТАСС.

Свету от звезд, из которых состоит это скопление, нужно очень много времени, чтобы достичь поверхности Земли, поэтому сейчас небесное тело можно увидеть только таким, каким оно было 12,4 млрд лет назад. Уже тогда скопление, названное SPT2349-56, достигало больших размеров и состояло из 14 галактик. По расчетам ученых, за прошедшее время объект успел увеличиться, поглотив сотни других отдельных галактик, и сейчас его масса составляет 1000 триллионов масс Солнца.

Если судить по наблюдениям, 14 галактик успели слиться вместе через 1,4 млрд лет после Большого взрыва, когда образовалась Вселенная. Как это скопление галактик смогло вырасти до внушительных размеров за такое короткое время, для ученых пока остается загадкой.