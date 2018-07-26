Астрономы рассказали о двух редких явлениях

Сразу два редких астрономических явления ожидаются 27 июля.
Это самое продолжительное в XXI веке полное лунное затмение и так называемое Великое противостояние Марса, которые в 2018 году совпадают.
В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера, уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.
По информации синоптиков, во время этого явления с Земли можно будет рассмотреть яркие зеленые вспышки на Марсе. Они могут быть результатом сильного атмосферного преломления лучей, из-за чего лучи красного и зеленого спектра разделяются.
Лунное затмение будет продолжаться 4 ч, во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.
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