Австралийский школьник один улетел на Бали после ссоры с мамой

Двенадцатилетнему парню из Сиднея удалось самому беспрепятственно совершить два полета и заселиться в гостиницу, сообщает The Guardian. Школьник улетел на Бали без ведома родителей, после ссоры с мамой. Для этого ему даже пришлось обмануть бабушку.

К своей поездке ребенок подготовился очень основательно. Сначала он узнал, какие австралийские авиаперевозчики разрешают детям путешествовать самостоятельно, а потом купил билеты через интернет, использовав кредитную карту родителей. Мальчик собрал свои вещи и сказал, что пошел в школу, но сам улетел на Бали.

Уже потом ребенок рассказывал, что за все время его только один раз спросили, почему он путешествует один. Это произошло во время пересадки в австралийском Перте. По просьбе работников аэропорта мальчик предъявил свидетельство о рождении и школьное удостоверение. Когда школьник прибыл в заранее забронированный отель, то сказал, что к нему скоро приедет старшая сестра.

Родители узнали обо всем, когда им позвонили из школы и рассказали, что их сын не явился на учебу. Когда местонахождение мальчика было установлено, за ним вылетела мама. Несмотря ни на что, парень заявил, что ни капли не жалеет о своем приключении.