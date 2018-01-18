Бейонсе и Джей Зи подарили новорожденной дочери Ким Кардашьян бриллиантовый браслет

Бейонсе и Джей Зи сделали дорогой подарок новорожденной дочери Ким Кардшьян и Канье Уэста. Пара подарила малышке браслет, стоимость которого превышает двадцать тысяч долларов.

Совсем недавно у знаменитой пары Ким Кардашьян и Канье Уэста в семье случилось пополнение. У них родилась дочка (от суррогатной матери). Друзья семейства, еще одна знаменитая пара, сделали новорожденной дорогой подарок. Бейонсе и Джей Зи подарили инкрустированный бриллиантами браслет, на котором выгравирована цифра "3", так как девочка стала третьим ребенком в семье. Ювелирное изделие было создано известным мастером Лоррейн Шварц, а его стоимость превышает двадцать тысяч долларов.

Сообщается, что особенно приятен этот подарок для Канье, ведь он всегда считал Джей Зи своим братом, а Бейонсе – лучшей подругой. Естественно, ему очень приятно, что одни из самых близких ему людей делают такие подарки.