Бен Аффлек согласился лечиться от алкоголизма

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Бен Аффлек будет проходить курс лечения от алкогольной зависимости. Об этом сообщил портал TMZ.

Такое решение актер принял после вмешательства его бывшей жены Дженнифер Гарнер. Экс-супруга была в курсе проблем Аффлека и, увидев очередные фотографии бывшего мужа в прессе, на которых папарацци запечатлели актера в неприглядном виде с бутылкой пива в руках, приехала помочь. После разговора Аффлек сразу согласился пройти лечение.

Ранее актер уже проходил курс лечения в реабилитационной клинике.-0-