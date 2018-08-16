Бэнкси не знал, что в Москве открыли выставку его работ

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный художник стрит-арта Бэнкси не знал, что в Москве открыли его "персональную" выставку, сообщает российский телеканал "360".

В Москве с 2 августа с большим успехом проходит выставка "Бэнкси: гений или вандал? Решаешь ты!" в Центральном доме художника. Однако, как выяснилось, сам уличный художник из Великобритании не знает о том, что его работы были выставлены в России. Бэнкси рисовал свои граффити на стенах домов и заявлял, что никогда не станет брать денег со зрителей.

О том, что в Москве проходит выставка его работ и стоимость билета составляет 20 фунтов, художник стрит-арта узнал от поклонника из России.

Переписку художник выложил в своем Instagram.

Публикация от Banksy (@banksy) 15 Авг 2018 в 9:00 PDT

"Мы никогда не позиционировали эту выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что она может вызвать его негативную реакцию. То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже", - прокомментировал ситуацию продюсер выставки в России.

Он подчеркнул, что разрешение от Бэнкси на выставку на самом деле не требовалось, поскольку в экспозиции представлены материалы из частных коллекций, а полная стоимость билетов составляет восемь фунтов - около 600 рублей. Кроме того, льготные категории граждан могут проходить по сниженной цене.

Сама выставка пользуется огромным спросом у посетителей. На произведения Бэнкси посмотрели уже 252 тысячи человек, и 95% отзывов положительные.-0-