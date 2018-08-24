Бессонница провоцирует ожирение

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего одна бессонная ночь запускает механизмы разрушения мышечных тканей и набора жира, сообщает New Atlas.

О зависимости ожирения от нерегулярного или недостаточного сна науке известно давно. Наиболее распространенные гипотезы объясняют это тем, что бессонница нарушает здоровый режим питания: вместо сна люди начинают перекусывать по ночам. Но шведские исследователи доказали, что не все так просто. Бессонница, на самом деле, приводит к изменениям на уровне тканей.

В эксперименте, поставленном специалистами Университета Уппсалы, участвовали 15 здоровых добровольцев. На первом этапе они могли спать по восемь часов в сутки, на втором - всю ночь бодрствовали. Сравнив образцы тканей скелетных мышц и подкожного жира испытуемых, ученые заметили специфическое повышение уровня метилирования ДНК в жировой ткани. Метилирование ДНК - эпигенетический процесс, регулирующий включение и выключение определенных генов.

Еще любопытнее изменения в скелетных мышцах - в них уже после одной бессонной ночи был запущен процесс катаболизма, признак разрушения белков в этих мышцах. Таким образом, бессонница запускает механизмы набора веса и потери мышечной массы. -0-