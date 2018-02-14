Блейк Лайвли после родов похудела на 27 кг

Блейк Лайвли поделилась со своими подписчиками в Instagram, что наконец-то вернулась в форму и избавилась от тех 27 кг, которые набрала за время второй беременности.
Актриса опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что только тяжелый труд до седьмого пота под чутким руководством грамотного тренера в спортзале сможет помочь сильно похудеть. Блейк написала: "Оказалось, что нельзя сбросить 61 фунт (примерно 27 кг), набранный за время беременности, просто листая инстаграм и постоянно гадая, почему вы не выглядите как модели. Спасибо моему тренеру, что привел мое тело в форму. Потребовалось 10 месяцев, чтобы набрать вес и 14 – чтобы избавиться. Горжусь собой".
В 2012 году Блейк Лайвли вышла замуж за актера Райана Рейнольдса. Пара воспитывает двух детей. Старшей дочери уже три года, а младшая Инс появилась на свет в конце сентября 2016 года.
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