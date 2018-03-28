Более 600 такс собрались на пляже, чтобы побить мировой рекорд

В английском графстве Корнуолл на пляже устроили самый настоящий парад такс, сообщают британские СМИ. Всего в одном месте собралaсь 601 собака, что бьет прошлый рекорд – 501 такса.
Хозяева вышли на пляж вместе со своими таксами в полдень. Подсчет животных осуществлялся, когда такса ступала на мостик, ведущий к пляжу. Достичь отметки в 601 таксу удалось только к четырем часам вечера. Это время любители данной породы собак провели за общением друг с другом.
Мероприятие также носило и благотворительных характер. Все собранные средства пошли на борьбу с заболеваниями межпозвоночных дисков, которыми часто страдают таксы.
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