Более 600 такс собрались на пляже, чтобы побить мировой рекорд

В английском графстве Корнуолл на пляже устроили самый настоящий парад такс, сообщают британские СМИ. Всего в одном месте собралaсь 601 собака, что бьет прошлый рекорд – 501 такса.

Хозяева вышли на пляж вместе со своими таксами в полдень. Подсчет животных осуществлялся, когда такса ступала на мостик, ведущий к пляжу. Достичь отметки в 601 таксу удалось только к четырем часам вечера. Это время любители данной породы собак провели за общением друг с другом.

Мероприятие также носило и благотворительных характер. Все собранные средства пошли на борьбу с заболеваниями межпозвоночных дисков, которыми часто страдают таксы.