Брэд Питт намекнул на проблемы с психикой у Анджелины Джоли

Бракоразводный процесс двух знаменитых голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта все никак не может завершиться, так как они попросту не в состоянии поделить детей. Пока все шестеро живут с матерью.
Не так давно суд постановил, что Питт имеет право проводить время с детьми, когда захочет, и пригрозил Джоли лишением родительских прав в случае препятствия встречам. Актрису такой расклад не устроил, и она заявила, что намерена предъявить суду свой личный дневник, в котором содержатся записи об алкоголизме ее супруга.
Ответа от Питта долго ждать не пришлось. Он заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой: "Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники - выдумка".
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