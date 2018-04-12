Брэд Питт продолжит выпускать предметы мебели

Согласно информации из аккаунта в Instagram компании Pollaro Inc, скоро серия предметов мебели от Брэда Питта пополнится новыми моделями. Некоторое время назад они опубликовали снимок, на котором актер изучает партию эбенового дерева для стола и рассматривает мебельные эскизы.

Публикация от Pollaro Custom Furniture (@pollaro_inc) 1 Дек 2017 в 1:09 PST

Сотрудничать с мебельным брендом Питт начал еще десять лет назад. Началось все с того, что он заказал у фирмы стол. Тогда глава предприятия лично доставил заказ. Во время их личной беседы выявился интерес актера к истории дизайна мебели. В итоге Питт показал ему свои мебельные эскизы. Глава бренда решил помочь актеру воплотить их в реальность, после чего и началось их сотрудничество.

Каждый предмет мебели выходит в рамках лимитированной коллекции с подписями создателей. Все они создаются вручную, а материалы подбирает актер лично со всей тщательностью.