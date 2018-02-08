Брэд Питт стал виновником аварии

Американские СМИ сообщают о том, что известный актер Брэд Питт попал в аварию. Причем ДТП произошло именно по его вине. Участниками произошедшего стали еще два автомобиля. К счастью, ни машины, ни их водители серьезных повреждений не получили.

Сообщается, что после аварии Питт абсолютно спокойно вышел из машины и заснял на камеру все повреждения. Он дружеским образом пообщался с другими участниками ДТП и мирно разрешил конфликт. Остальные участники аварии были очень удивлены тому, что увидели и пообщались вживую с известным актером. Судя по всему, никаких претензий у них к Питту нет.

К слову, недавно стало известно, что суд продлил действие соглашения, которого Джоли и Питт достигли еще в минувшем году. Так что актер все еще женатый мужчина. Некоторые поклонники все еще надеются, что Анджелина и Брэд сойдутся, а до развода дело так и не дойдет.