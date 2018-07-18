Британские ученые научатся корректировать гены детей

В ближайшем будущем мир сможет увидеть "дизайнерских детей". Это случится после того, как ученым будет предоставленна генная инженерия человеческих эмбрионов в разумных пределах. Это значит, что родители смогут редактировать ДНК своих будущих детей.

Разработка будет доступна с целью лечения генетических заболеваний разрушительного характера для организма. Также корректирующие средства смогут быть использованы в измении размера и цвета глаз, а также волос. Данные шаги будут реализованы только если родители будут уверены, что данные изменения сделают жизнь ребенка в будущем лучше.

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