Британский актер пережил клиническую смерть и изобразил увиденное в картинах

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Шив Гривал пережил клиническую смерть и нарисовал увиденное в своих картинах, сообщают СМИ.

60-летнему актеру стало плохо в ресторане. Его сердце остановилось на семь минут, но в это время мозг продолжал работать. Медикам удалось реанимировать актера.

Шив Гривал рассказал, что его сознание отделилось от тела, а мозг перенесся в другое измерение. Мужчина парил в вечности, но все еще испытывал эмоции. По словам знаменитости, он понимал, что уже мертв, но хотел вернуться к своей семье и очень просил оставить его в прежнем теле.

После экстренной помощи мужчину доставили в больницу, где он пробыл в состоянии искусственной комы месяц. Затем ему провели операцию. Шив Гривал пришел в себя, но пережитые обстоятельства сильно отразились на здоровье актера: у него появились симптомы эпилепсии, дефекты речи. Скорее всего, к театральной карьере он уже не вернется.

Шив Гривал считает, что его жизнь больше не будет прежней. Он начал рисовать, чтобы показать людям тот мир, который он увидел во время клинической смерти.-0-