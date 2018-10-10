Британский завод "деревянных машин" готовит особую серию

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Morgan Motor Company в честь своего 110-летия выпустит специальную серию своих спортивных машин, сообщает сайт компании.

Каждый автомобиль этой серии будет снабжен уникальным бейджем, подтверждающим принадлежность к специальному выпуску, посвященному 110-летию марки.

Во все машины этой серии будут бесплатно добавлены опции, обычно доступные лишь за доплату. Полный список опций не объявляется.

В особую серию войдут модели Morgan 4/4, Morgan Plus 4, Morgan Roadster и знаменитый моргановский трицикл Morgan 3-Wheeler, с которого и началась история марки.

Morgan Motor Company — компания, которой на протяжении 110 лет владеет одна семья. Ее основал в 1909 году Генри Фредерик Стенли Морган, и все это время Morgan Motor Company расположена в городе Малверн в центральной Англии.

В компании работает всего около 200 человек, многие из них - сотрудники Morgan Motor в третьем-четвертом поколениях. Все автомобили Morgan имеют классический дизайн спорткаров 30-х и 40-х годов XX века и собираются вручную. Большая часть каркаса кузова изготавливается вручную из дерева, затем каркас обшивается выколоченными вручную алюминиевыми панелями. Так же вручную осуществляется отделка салона, сиденья и другие детали интерьера.

Компания выпускает примерно 1300 автомобилей в год, и стоят они очень дорого.-0-