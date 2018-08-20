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Британцы выбрали лучшего кандидата на роль следующего Бонда

Калейдоскоп 20.08.2018 | 16:54

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока Дэниел Крэйг в последний раз собирается надеть смокинг агента 007, в Великобритании выбирают, кто же заменит актера в роли Джеймса Бонда.

Сеть британских кинотеатров ODEON провела опрос среди своих зрителей, чтобы определить кто будет идеальным кандидатом на роль Агента 007 после Дэниела Крэйга.

Большинство зрителей поддержали кандидатуру Идриса Эльбы – 26% участников опроса полагают, что настало время для первого в истории темнокожего Бонда. Чуть меньше проголосовали за Тома Харди – 22%, а Джеймс Нортон и Эйдан Тернер получили по 5%.

Дэниел Крэйг приступит к съемкам "Бонда 25" в декабре этого года, а премьера юбилейной части Бондианы намечена на 25 октября 2019. -0-

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Теги
Великобритания, знаменитость, кино, опрос, рейтинг
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