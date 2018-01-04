Чешская семья отравилась уткой с марихуаной

В чешском городе Вратимов пенсионерка по ошибке приправила утку марихуаной вместо майорана, из-за чего все ее семейство, состоящее из семи человек, отравилось во время рождественского ужина. Сделано это было непреднамеренно и даже не ради эксперимента, а просто по ошибке.
Во время приготовления рождественского ужина, пенсионерка перепутала майоран с наркотическим веществом. После того, как все отведали главное праздничное блюдо, они начали жаловаться на тошноту, рвоту и головную боль. Также у четверых взрослых и двух детей начались галлюцинации. Пострадавших госпитализировали в больницу с отравлением.
Лишь один член семьи не почувствовал недомогание, так как он употребляет марихуану в лечебных целях.
Чешская полиция уже завела уголовное дело по факту незаконного изготовления и употребления наркотического вещества.
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