Четвертую серию "Возвращения в Простоквашино" представил "Союзмультфильм"

На официальном Youtube-канале студии "Союзмульфильм" состоялась премьера четвертой серии мультфильма "Возвращение в Простоквашино".

Новая серия называется "Диета Матроскина". Она расскажет о том, как герои мульфильма получат посылку с разными подарками. Только вот Кот Матроскин обнаруживает, что его подарок – пижама – ему мал. Поэтому он решает похудеть, но это оказывается сложной задачей. Поэтому остальные герои мультфильма помогают вернуть уверенность Коту Матроскину.

У героев появилась новая озвучка. Так, пес Шарик говорит голосом Гарика Сукчева, почтальон Печкин рассуждает голосом Ивана Охлобыстина, Юлия Меньшова подарила свой голос очаровательной маме Дяди Федора. Самого же Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен, а его товарища кота Матроскина – Антон Табаков.