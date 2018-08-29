Четвертый сезон сериала "Мистер робот" будет последним

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сериал "Мистер робот" закроют после четвертого сезона, сообщает The Hollywood Reporter.
Премьера четвертого сезона состоится в 2019 году. Первоначально он должен был состоять из восьми серий, но теперь его решили расширить до 12.
Режиссер Сэм Эсмейл отметил, что когда он задумал "Мистера Робота", то считал, что это будет "нишевой сериал с небольшим количеством последователей". Но за последние три года он стал чем-то большим.-0-
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