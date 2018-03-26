Чудо-женщина уличила Дэдпула в плагиате

Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме "Чудо-женщина", уличила Райана Рейнольдса ("Дэдпул") в плагиате. Актер в новом трейлере второй части фильма продемонстрировал жест героини Гадот.
Dude stole my look!! @VancityReynolds pic.twitter.com/II3VMK9xcT— Gal Gadot (@GalGadot) March 24, 2018
"Этот парень украл мой образ", - написала она на своей официальной странице в Twitter и прикрепила кадр из второй части "Дэдпула".
Стоит отметить, что поза стала популярной среди женщин после выхода "Чудо-женщины". Многие фанатки стали позировать со скрещенными руками на фото в соцсетях.
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