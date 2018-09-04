Девочка заразилась смертельной инфекцией после примерки туфель

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя девочка из Великобритании оказалась в больнице с диагнозом заражение крови после примерки обуви в магазине, рассказывает The Daily Mail.

Эту историю рассказала мать девочки на свой странице в Facebook. Они с дочкой решили пройтись по магазинам и по пути зашли в обувной магазин. Поскольку в этот день было очень жарко, носочков на ребенке не было, и девочка меряла обувь на босую ногу.

На следующий день малышка стала жаловаться матери на боль в ноге. Врач осмотрел ногу и заметил небольшое нагноение, однако не посчитал это существенным и отпустил маму с дочкой домой.

Утром следующего дня у девочки поднялась температура и она снова попала в больницу. На этот раз врачи диагностировали заражение крови. Врачи опасались, что понадобится операция, однако в итоге удалось обойтись дренированием гнойного очага. Девочка провела пять дней на больничной койке под капельницей с антибиотиком.

По мнению врачей, инфекция попала в рану на стопе, когда девочка примеряла обувь в магазине.

Теперь мать девочки обращается через соцсети к родителям с призывом не лениться и всегда иметь с собой носки для примерки обуви.-0-