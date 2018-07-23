Дима Билан открыл мини-отель в Подмосковье

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный певец Дима Билан открыл в Подмосковье трехзвездочный мини-отель.

На своей странице в Instagram Билан рассказал, что работал над проектом три года: "Хочу поделиться приятным событием с вами! Вместе с родственником - компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров, вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм! Демократичный отель 3 звезды, на 29 полноценных номера".

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 20 Июл 2018 в 9:07 PDT

Певец выложил несколько видео, показывая своим подписчикам условия отеля: трехэтажное здание, окруженное деревьями, светлые просторные комнаты, новая мебель.-0-