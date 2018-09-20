Disney выпустил трейлер нового фильма о Мэри Поппинс

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинокомпания Disney выпустила трейлер нового фильма о Мэри Поппинс "Мэри Поппинс возвращается". Ролик размещен на официальном канале Disney в Youtube.

"Мэри Поппинс возвращается" - продолжение легендарного мюзикла 1964 года. Действие разворачивается через 25 лет после событий первого фильма. Время Великой депрессии, повзрослевшие Джейн и Майкл Бэнксы с трудом сводят концы с концами, когда на пороге их дома появляется ничуть не изменившаяся Мэри Поппинс.

Главную роль в фильме сыграла Эмили Блант, также в картине задействованы Мерил Стрип, Джули Уолтерс, Колин Ферт, Бен Уишоу и Дик Ван Дайк.

Трейлер фильма уже собрал 6 млн просмотров. В мировом прокате картина появится в декабре.-0-