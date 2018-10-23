Дмитрий Маликов удивил новым видео с сыном

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Маликов и его жена Елена в январе текущего года снова стали родителями. 48-летний музыкант и его 55-летняя супруга уже воспитывают маленького Марка. У пары также есть восемнадцатилетняя дочь Стефания.

Маликов нечасто балует поклонников фотографиями сына, однако, двадцать второго октября музыкант разместил в своем Instagram-аккаунте видео, на котором учит сына музыке. Дмитрий исполнил мелодию на рояле рядом с сыном, а также рассказал ему о музыке. Поклонники Дмитрия отметили, что маленький Марк был очень сосредоточен в момент прослушивания музыкального произведения.-0-